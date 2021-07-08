Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

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8 июля 2021, 17:32 Источник: Спорт Экспресс

Станиславо Черчесов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В четверг, 8 июля, прошла встреча между главой РФС Александром Дюковым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. В ходе переговоров было принято решение о расторжении контракта.

Дюков сообщил, что Российский футбольный союз начинает поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к осенним матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Отмечается, что контактов между РФС и Черчесовым не было с момента вылета российской сборной с Евро-2020.

Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 года.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин рассказал о гонораре Черчесова.

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