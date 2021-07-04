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Уткин сообщил, что главный тренер сборной России Черчесов получает 2,5 млн евро в год

, 10:53 Источник: sports.ru

Уткин сообщил, что главный тренер сборной России Черчесов получает 2,5 млн евро в год
Станислав Черчесов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Спортивной журналист Василий Уткин прокомментировал неудачное выступление российской сборной на чемпионате Европы по футболу. По его словам, вопрос с отставкой главное тренера команды Станислава Черчесова практически решен.

Уткин отметил, что на сегодняшний день Черчесов в первую очередь «токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении». При этом он добавил, что поддержка главное тренера сборной подорвет и без того низкий уровень доверия к Российскому футбольному союзу (РФС). Он считает, что об отставке Черчесова должны объявить на следующей неделе.

Кроме того, журналист рассказал, что тренер сборной России зарабатывает 2,5 миллиона евро в год, не считая премиальных доходов.

«Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в нашей стране и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», - цитирует его слова sports.ru.

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