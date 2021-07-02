Снять Черчесова возможно только через суд

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2 июля 2021, 14:14 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Как на минувшей недели писали в этих ваших телеграмах: «завтра Станислав Саламович будет объяснять, почему Украина в 1/4, а мы там где мы есть?». Вот только по итогу, ничего нам ни господин Черчесов, ни его работодатели из РФС, ни даже орган, наделенный полномочиями по утверждению состава национальных сборных – федеральное Минспорта – объяснять не намерены.

Вообще складывается такое ощущение, что искренности о российском футболе мы можем дождаться только от Заремы Салиховой (глава благотворительного фонда «Спартак — детям», член совета директоров ФК «Спартак» с 3 по 21 июня 2021 г.). До сих пор не понятно, каковы функции данной госпожи, но знающие люди уверяют, что как раз подобными персонами у нас и управляется игровой спорт высших достижений.

Можно, бесспорно, и дальше исходить гневом перед экранами телевизоров, а можно попытаться хоть что-то предпринять. Собственно, к активным действиям мы с коллегой и решили перейти. Будем добиваться отстранения Станислава Черчесова от руководства национальной сборной всеми легальными методами. Отправить письмо в РФС. Надо же прояснить некоторые правовые аспекты трудовой деятельности главного тренера сборной.

В конце концов, если бы у Черчесова и руководства РФС взгляды и мироощущения совпадали с оценкой, которую выставляют ситуации граждане России, то отставки «по собственному желанию» или «в связи с утратой доверия» последовали бы в футбольной сборной незамедлительно.

Ну и логично, что с наскока сложившуюся, по типу общегосударственной, систему не демонтировать. А вот заняться «мелкой механикой» и попытаться в рамках своих возможностей и правового поля «выкрутить барахлящие детали» – почему бы и нет?

Сначала досудебная претензия, затем один иск, второй. Вода камень точит...

И примеров, когда вроде бы безальтернативное политическое решение удавалось развернуть с помощью правовых инструментов, огромное множество даже в нашей стране.

С нами солидарны не только простые болельщики, но и профессиональные спортсмены со всей России. Люди готовы собирать подписи, участвовать в подаче коллективных жалоб и заявлений. В этой ситуации всем, как говорится, «за державу обидно». Вопрос даже не в баснословных гонорарах Черчесова, хотя и в их несоразмерности результатам труда, а в том, что он ведёт свою деятельность под флагом России.

По результатам его работы во всем мире судят о российском спорте...

Благодаря ему данный вид спорта в нашей стране полностью дискредитирован. И никаких организационных решений за этим не наблюдается! Вот так у нас обходятся с наследством дважды олимпийских чемпионов Качалина и Бышовца – тренеров сборной СССР! Если кто-то в РФС и дальше хочет принципиально сохранить Станислава Саламовича в качестве основного спортивного менеджера, то пусть это делают в составе какого-то коммерческого клуба. Могут даже сборную сколотить с какой-нибудь своей геральдикой...

А дальше позорить честь страны, под госсимволами народ вряд ли позволит...

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