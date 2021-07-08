Какой могла бы быть сборная СССР на Евро-2020

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8 июля 2021, 16:22 Сергей Дементьев

«Чемпионат Европы 2020 – провал российской сборной» - уже многими избитая тема как в спортивных изданиях, так и в социальных сетях. Шум поднялся настолько, что министерство спорта взялось за анализ работы тренерского штаба Черчесова, результатом чего стало увольнение главного тренера Станислава Саламовича.



Все эти разбирательства весьма обоснованы, ведь тот факт, что самыми запоминающимися моментами нашей команды за Евро 2020 стали пресс-конференция Черчесова с бутылкой колы, ставшая мемом в соцсетях, и «привоз» Зобнина в важнейшем матче с Данией, удручает.

Во всех прочих недочетах работы еще предстоит разобраться вышестоящим чиновникам и экспертам, а мы, в свою очередь помечтаем о сборной, игроки которой только на своих индивидуальных способностях способны составить конкуренцию, например, такой команде как Дания. Особенность нашего набора футболистов в том, что все игроки родом из стран, некогда входивших в Советский Союз.

Наша фантастическая сборная играет по схеме 4-2-2-2 в атакующий футбол, при этом используя различные методы атаки. Игроки в полузащите с помощью своих индивидуальных способностей дриблинга и распасовки способны протащить мяч в штрафную соперника. Также техничные и скоростные латерали в силах преодолеть все после по флангам, после чего сделать передачу навесом на высокорослых форвардов, либо создать точный прострел в зону штрафной. Подробнее рассмотрим футболистов в лицо, разбирая каждую позицию отдельно.

Начнем с вратаря – молодого и амбициозного Матвея Сафонова, у которого уже есть опыт игры на еврокубках. Вместе с ФК «Краснодар» он достойно выступал в Лиге Европы, да и за Чемпионат Европы он провел очень хорошую работу, чем и защитил свое место во вратарской.

Что касается центральных защитников нашей команды, то ими стали Игорь Дивеев из «ЦСКА», который успешно исправлял ошибки своих партнеров по сборной почти каждый матч на Евро, и Саркис Адамян, игрок Армянской сборной из немецкого «Хофенхайма». Футболист команды Армении переехал в немецкий чемпионат давно и только недавно заявил о себе в стане сине-белых. Во второй половине сезона защитнику доверяют все больше и больше игрового времени, ведь Адамян после каждого матча проводит тщательную работу над ошибками. Учитывая невероятный темп в рамках немецкой лиги, такой центр обороны был бы полезен для наших футболистов на международных чемпионатах.

Латералями нашей сборной выступают Марио Фернандес («ЦСКА») и Александр Зинченко («Манчестер Сити»). Эти ребята отдают себя в каждом матче, отмечаясь своей многофункциональностью. Оба как хорошие защитники, так и отличные плеймейкеры. Они нередко забивают и приносят огромную пользу своим командам. Отбираем их в нашу сборную без всяких сомнений.

Центральных опорников было отбирать труднее всего, поэтому мы выдумали такой дуэт, как Головин («Монако») + Ракицкий («Зенит»). Александр провел в «Монако» отличную половину сезона, оправившись от травмы. Его яркими чертами приходятся создание голевых моментов и удары с дальних и средних расстояний, но также нельзя забывать о том, что россиянин часто подчищает за своими напарниками, опускаясь ниже присущей ему позиции. К тому же у россиянина удачно получается начинать атаки из глубины, как и у Ярослава Ракицкого. Украинец нередко бьет по воротам из-за штрафной и вообще часто выходит на чужую половину поля. Его точные удары с чуть ли ни с центра поля набирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Говоря об его оборонительных качествах, то его основная позиция – центральный защитник. Поднимая его чуть выше в схеме, мы даем ему определенную свободу действий и беспрепятственное участие в атаках.

Атакующие полузащитники – настоящие творцы, которые не стесняются обострить и пробить по воротам соперника лишний раз. В нашей команде это дерзкий Генрих Мхитарян («Рома») и творческий Алексей Миранчук («Аталанта»). Этот дуэт играет в грубой Серии А, что говорит о привычке изобретать голы при активном давлении со стороны защиты соперника.

В нашем фантастическом составе не обошлось и без разносторонних форвардов – рослого и техничного футболиста сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова («Дженоа») и юркого Виталия Лисаковича («Локомотив») из сборной Беларуси. Если же первый отличается своим ростом, физическим превосходством и сильным ударом, то второй выделяется скоростью, обработкой мяча и точностью. Разные качества обеспечат вариативность атакующих действий.

И конечно же у нас есть звездная скамейка запасных, готовых выйти на замену в любой момент. В нашем распоряжении такие футболисты, как Андрей Ярмоленко («ВестХэм»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Георгий Джикия («Спартак»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»), Георгий Бущан («Динамо Киев»).

Говоря о команде в целом, то это настроенная на быстрый розыгрыш мяча сборная, которой присущи контратаки и изобретательные распасовки на чужой половине поля. Уверены, что такой состав под контролем квалифицированного эксперта мог бы побороться за четвертьфинал Чемпионата Европы так точно.

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