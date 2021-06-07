УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал и ей придётся играть в Петербурге

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7 июня 2021, 17:06 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал. Проведение четвертьфинала ЕВРО-2020 запланировано в Санкт-Петербурге. ТАСС в понедельник цитирует пресс-службу УЕФА: "Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются".

Накануне общественность обсуждала форму футбольной сборной Украины, на которую нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" и изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крыма.

В понедельник в пресс-службе УЕФА также заявили, что Союз одобрил форму украинской сборной для участия в ЕВРО-2020 в таком виде. На сайте УЕФА ранее сообщалось, что больше половины сборных на ЕВРО-2020 будут иметь комплект с красными футболками.

Власти России исходят из того, что все аспекты чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) регулируются УЕФА.

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