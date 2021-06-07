Украинскую футбольную сборную «присоединили» к российскому Крыму

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7 июня 2021, 12:48 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Сборной Украины по футболу перед чемпионатом Европы обновили комплекты формы, в которой она будет выступать на турнире. На передней части футболок изображена карта Украины. На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие «Слава Украине!», а на воротничках изнутри ответ на него «Героям слава!».

Между тем карта нанесена на форму таким образом, что её рассмотреть то можно только с расстояния в один метр (на фото - это усиленный силуэт из видео-презентации).

Теперь Крым остался в памяти современной украинской власти только на футболках. А еще на футболках можно написать "МОСТА НЕТ!" и "СП-2 ВСЁ!". И да, Украине почему-то оказалось слабо Шухевича в мундире СС возле сердца напечатать.

П.С.

05.12.1991г. Верховная рада Украины подписала Обращение к парламентам и народам мира. В нем в первом же абзаце прописала, что все законы от 1922 г. об образовании Союза ССР в отношении Украины ВР считает недействительными и недействующими. Логично же после такого заявления понять, что передача Крыма в 1954 г. и недействительная и недействующая.

А если всё-таки советские законы соблюдать, то в них сказано, что если на территории союзной республики есть автономные образования, то референдумы должны проходить независимо друг от друга, чего сделано не было.

В мае 1992 года Крым заявил о своём праве на референдум

Верховным Советом Республики был принят Акт о провозглашении государственной самостоятельности, была утверждена Конституция Республики Крым и принято постановление о проведении общекрымского референдума о независимости 2 августа 1992 года. Однако Киев, в нарушение реализации права Республики на самоопределение запретил жителям полуострова проводить этот референдум. Фактически Украина аннексировала тогда территорию автономной советской республики Крым.

Но справделивость восторжествовала и Крым вернулся в родные пенаты

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