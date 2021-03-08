Чемпион мира 1982 года Завьялов объяснил, мог ли Большунов получить золотую медаль в марафоне

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8 марта 2021, 14:21 Источник: ТАСС

Александр Большунов, фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Чемпион мира по лыжным гонкам в 1982 году Александр Завьялов прокомментировал инцидент с российским спортсменом Александром Большуновым, который получил серебряную медаль после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо. По его словам, лыжник не мог претендовать на золото.

«… в случае с Большуновым случилась беда, сначала столкновение, потом палку сломали. Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже вручить золотую медаль, а за что вручить, я не понимаю. Сейчас сотые вернули, кто оказался на финише первым, тот и чемпион. И как можно присудить победу лыжникам, показавшим на финише разное время?» - высказал он.

Завьялов напомнил, что Сборная СССР, за которую на проходившем в Норвегии чемпионате мира 1982 года бежал на последнем этапе Завьялов, была на финише первой. Однако судьи спустя час после соревнований приняли решение вручить золотые медали обеим командам. Он пояснил, что в обоих случаях жюри строго следовало правилам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Что касается нашей эстафеты, то я опередил норвежца на полботинка, или на несколько сотых секунды. А после Олимпийских игр 1980 года, когда финн Юха Мието уступил шведу Томасу Вассбергу в гонке на 15 км 0,01 секунды, было принято решение отменить сотые и сократить время до десятых. Поэтому согласно действовавшим на то время правилам победителями были в итоге признаны обе команды», - поделился спортсмен.

Отвечая на вопрос, чувствовали ли они тогда, что в отношении них совершается несправедливость, Завьялов ответил, что это тут ни при чем, поскольку обе команды показали одинаковое время с точностью до десятых долей секунды.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке.