Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Большунову, получившему серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин назвал Большунова «настоящим героем гонки».
Ранее сообщалось, что Большунов сломал лыжную палку в ходе борьбы за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, и занял третье место. Однако специальное жюри рассмотрело данный эпизод и дисквалифицировало нарушившего правила спортсмена. Тогда россиянину присудили серебро, золото отдали норвежцу Эмилю Иверсену, который пришел вторым.
Опубликовано видео, как Большунов сломал палку на финише на ЧМ по лыжным гонкам.
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