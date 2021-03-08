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Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке

, 11:19 Источник: РИА Новости

Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
Фото: Владимир Путин и Александр Большунов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Большунову, получившему серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин назвал Большунова «настоящим героем гонки».

Ранее сообщалось, что Большунов сломал лыжную палку в ходе борьбы за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, и занял третье место. Однако специальное жюри рассмотрело данный эпизод и дисквалифицировало нарушившего правила спортсмена. Тогда россиянину присудили серебро, золото отдали норвежцу Эмилю Иверсену, который пришел вторым.

Опубликовано видео, как Большунов сломал палку на финише на ЧМ по лыжным гонкам. 

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