Большунову присудили серебро в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе занял второе место после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо, в борьбе с которым он сломал лыжную палку. Специальное жюри удовлетворило протест сборной РФ.
Большунов получил серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем, золото – представитель Норвегии Эмиль Иверсен, бронзу – его соотечественник Симен Хегстад Крюгер.
При этом российский спортсмен пришел на церемонию награждения, но медаль надевать не стал.
«Со спуска я выбрал правую крайнюю лыжню, чтобы набрать скорость на финишной прямой. Как только я встал в лыжню, произошел контакт с Клебо, после чего у меня сломалась палка … в любом случае историю не вернешь, и золотую медаль мне никто не принесет», - прокомментировал ситуацию Большунов.
Россиянин выходил первым на финишный створ, но после столкновения с норвежцем не смог побороться за победу.