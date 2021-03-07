Большунову присудили серебро в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

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7 марта 2021, 18:59 Источник: Матч ТВ

Александр Большунов, фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Россиянин Александр Большунов на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе занял второе место после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо, в борьбе с которым он сломал лыжную палку. Специальное жюри удовлетворило протест сборной РФ.

Большунов получил серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем, золото – представитель Норвегии Эмиль Иверсен, бронзу – его соотечественник Симен Хегстад Крюгер.

При этом российский спортсмен пришел на церемонию награждения, но медаль надевать не стал.

«Со спуска я выбрал правую крайнюю лыжню, чтобы набрать скорость на финишной прямой. Как только я встал в лыжню, произошел контакт с Клебо, после чего у меня сломалась палка … в любом случае историю не вернешь, и золотую медаль мне никто не принесет», - прокомментировал ситуацию Большунов.

Россиянин выходил первым на финишный створ, но после столкновения с норвежцем не смог побороться за победу.