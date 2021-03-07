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Опубликовано видео, как Большунов сломал палку на финише на ЧМ по лыжным гонкам

, 19:48

Опубликовано видео, как Большунов сломал палку на финише на ЧМ по лыжным гонкам
Александр Большунов, фото: Daniel Karmann/dpa/ globallookpress.com

СМИ опубликовали видео инцидента с участием россиянина Александра Большунова и норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на финише в марафоне на ЧМ в немецком Оберстдорфе. В ходе борьбы за победу российский спортсмен сломал лыжную палку и пришел третьим.

7 марта в лыжной гонке на 50 километров классическим стилем Большунов занял третье место, уступив победу норвежцу Йоханнесу Клебо. Однако специальное жюри рассмотрело данный эпизод и дисквалифицировало нарушившего правила спортсмена. Российскому лыжнику присудили серебро, золото отдали норвежцу Эмилю Иверсену, который пришел вторым.

При этом Большунов пришел на церемонию награждения, но медаль надевать не стал.

Ранее российский лыжник Большунов прокомментировал ситуацию со сломанной палкой в ходе соревнований.

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