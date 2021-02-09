Определен состав команды биатлонистов на смешанной эстафете в рамках чемпионата мира
9 февраля 2021, 16:20[ «Аргументы Недели» ]
Тренерский штаб сборной России по биатлону выбрал спортсменов для участия в смешанной эстафете на чемпионате мира -2021, который 10 февраля стартует в Словении.
В Союзе биатлонистов России сообщили, что в состав команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Гонка пройдет в Поклюке 10 февраля.
В связи с решением CAS, запрещающим российским спортсменам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой РФ, сборная будет представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.
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