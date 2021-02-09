Определен состав команды биатлонистов на смешанной эстафете в рамках чемпионата мира

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9 февраля 2021, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Эдуард Латыпов, фото: Alexander Shemetov, globallookpress.com

Тренерский штаб сборной России по биатлону выбрал спортсменов для участия в смешанной эстафете на чемпионате мира -2021, который 10 февраля стартует в Словении.

В Союзе биатлонистов России сообщили, что в состав команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Гонка пройдет в Поклюке 10 февраля.

В связи с решением CAS, запрещающим российским спортсменам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой РФ, сборная будет представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

Первенство мира пройдет с 10 по 21 февраля.

Ранее легендарные биатлониста обратились к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву. Открытое письмо обсуждают поклонники биатлона.