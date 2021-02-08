На сайте легендарного биатлониста Тихонова опубликовано обращение к Губерниеву: «Вас уже ненавидят миллионы любителей спорта»

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8 февраля 2021, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Александр Тихонов

Дмитрий Губерниев, фото: vk.com/dmitry_guberniev

На сайте четырехкратного олимпийского чемпиона, легендарного битлониста Александра Тихонова опубликовано обращение к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Группа ветеранов биатлона, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров СССР и России, чемпионов мира и Олимпийских игр призвала журналиста воздержаться от нападок и оскорблений в адрес спортсменов и тренеров во время чемпионата мира по биатлону и лыжным видам спорта.

Среди подписавших обращение к Губерниеву - Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалев, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

«...Дмитрий! Мы искренне признательны Вам за Вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы Вы начали любить себя в спорте, больше чем в спорт в себе, что отражается на качестве Ваших репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта». В открытом письме говорится, что от оскорблений Губерниева пострадали «лучший биатлонист ХХ века... Александр Тихонов, лучшая лыжница ХХ века, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова, олимпийский чемпион Владимир Аликин, многократный чемпион мира Павел Ростовцев, призер олимпийских Игр Евгений Гараничев, чемпион мира Антон Бабиков и многие другие».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля, - напоминает издание Спорт-Экспресс.