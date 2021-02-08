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В Сети обсуждают открытое обращение легендарных биатлонистов к Дмитрию Губерниеву

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дмитрий Губерниев

В Сети обсуждают открытое обращение легендарных биатлонистов к Дмитрию Губерниеву
Александр Тихонов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Сети обсуждают открытое обращение легендарных биатлонистов к комментатору, спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву. Обращение к Губерниеву было опубликовано на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона, биатлониста Александра Тихонова.

В письме отмечается, что обращение подписали Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалев, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

Группа титулованных спортсменов призвала комментатора воздержаться от нападок и оскорблений в адрес спортсменов и тренеров во время предстоящих чемпионата мира по биатлону и лыжным видам спорта.

Дмитрий Губерниев уже отреагировал на открытое письмо в его адрес. Он ответил в Телеграм: «Как прекрасно сработано, в виде лучших традиций кампаний в виде коллективных писем! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака!

Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны...

P.S. Алябьев ничего не подписывал и сильно возмущен, даже извинился... Товарищ Новосельцев опять врет».

В соцсети Вконтаксте в паблике Дмитрия Губерниева после этого появились комментарии.
«Думаю, письмо было опубликована от самого Тихонова под эгидой ветеранов, которые скорее не все критикуют, а есть которые поддерживают Губерниева, и почему-то за миллион болельщиков, короче за нас и на каком основании...»- написала Светлана Кирьянова.

Елена Папуша комментирует: «А сам Тихонов, как отзывается о тренерах и спортсменах. А Губерниев говорит правду. Я за него. Люблю как комментатора. Он выражает мысли всех болельщиков. Потому что сейчас беда в биатлоне. Начнется чемпионат, и опять одни нервы. Дмитрий тоже не выдерживает. Я за него».

«Правда никому не нравится, а Губерниев сказал правду, о том же например Гараничеве», - пишет Владимир Лавров.

ИЧ

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