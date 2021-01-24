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Макгрегор резко отреагировал на критику Нурмагомедова

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Макгрегор резко отреагировал на критику Нурмагомедова
Конор Макгрегор, фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова о том, что поражение в поединке с американцем Дастином Порье произошло из-за неправильного тренировочного процесса.

«Моя команда была командой с первого дня! Я ничего не менял. Уважайте атлетов. Вместо этого мы, безусловно, видим характер человека, который прячется за маской. Что он хочет делать? Он собирается возвращаться или нет? Если он хочет бросаться неуважительными комментариями, пусть возвращается. Давай повторим, мой друг. Я здесь ради этого. Только это бойцовский разговор», - заявил он.

Напомним, что Макгрегор встречался с российским бойцом осенью 2018 года. Поединок завершился победой Нурмагомедова.

UFС опубликовал видео поражения Макгрегора нокаутом в поединке с Порье. 

БА

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