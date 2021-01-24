ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Спорт 13+

Хабиб оценил поражение Макгрегора от Порье на турнире UFC

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Хабиб оценил поражение Макгрегора от Порье на турнире UFC
Тwitter.com/teamkhabib

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC.

По мнению Хабиба, Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров. Нурмагомедов написал комментарий к поединку в Тwitter: «Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг- партнёров, которые сделали вас чемпионом. Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности».

Бой-реванш прошёл на Бойцовском острове в Абу-Даби. Ирландец Конором Макгрегором потерпел досрочное поражение в поединке с американским бойцом ММА Дастином Порье в главное поединке турнира UFC 257.  

Нурмагомедов, выступавший под эгидой UFC, действующий чемпион UFC в лёгком весе, ранее на турнирах побеждал как Макгрегора, так и Порье удушающими приёмами. По состоянию на 27 октября 2020 года Хабиб занимал первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

ИЧ

Политика

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американское общество разочаровано в администрации нового президента Джо Байдена. Так, он прокомментировал ситуацию в Соединённых Штатах после инаугурации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью