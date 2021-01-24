Хабиб оценил поражение Макгрегора от Порье на турнире UFC

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24 января 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Тwitter.com/teamkhabib

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC.

По мнению Хабиба, Макгрегор проиграл Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров. Нурмагомедов написал комментарий к поединку в Тwitter: «Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг- партнёров, которые сделали вас чемпионом. Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности».

Бой-реванш прошёл на Бойцовском острове в Абу-Даби. Ирландец Конором Макгрегором потерпел досрочное поражение в поединке с американским бойцом ММА Дастином Порье в главное поединке турнира UFC 257.

Нурмагомедов, выступавший под эгидой UFC, действующий чемпион UFC в лёгком весе, ранее на турнирах побеждал как Макгрегора, так и Порье удушающими приёмами. По состоянию на 27 октября 2020 года Хабиб занимал первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.