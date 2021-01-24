Макгрегор потерпел досрочное поражение в поединке с Порье

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24 января 2021, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

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Ирландец Конором Макгрегором потерпел досрочное поражение в поединке с американским бойцом ММА Дастином Порье в главное поединке турнира UFC 257, который проходил на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Это был бой-реванш. В 2014 году Конор нокаутировал Дастина на второй минуте первого раунда. Макгрегор грозился выступить также, одолеть соперника за минуту. Но в этот раз Порье нокаутировал Макгрегора, поединок завершился во втором раунде в пользу американского бойца.

Дастин Порье в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби соревновался за «объединенный» пояс чемпиона в легкой весовой категории с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и проиграл. Перед боем Порье и бывшего чемпиона в двух весовых категориях Макгрегора Хабиб высказывал мнение, что Дастин может победить Конора в третьем-четвертом раунде.

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