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Опубликовано видео поражения Макгрегора нокаутом в поединке с Порье

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео поражения Макгрегора нокаутом в поединке с Порье
Дастин Порье и Конор Макгрегор, фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Официальный аккаунт UFС в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен момент поражения ирландца Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Порье. Турнир UFC 257 состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Американский боец провел затяжную атаку, нанеся множество точных ударов в голову соперника. Рефери принял решение остановить поединок, когда Макгрегор оказался на канвасе.

Отмечается, что в 2014 году ирландец финишировал Дастина Порье на второй минуте первого раунда, и грозился выступить также в этом году. Однако Макгрегор впервые в карьере уступил нокаутом. На его счету 22 победы при пяти поражениях.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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