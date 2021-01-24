Опубликовано видео поражения Макгрегора нокаутом в поединке с Порье

Аргументы Недели → Спорт 13+

24 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дастин Порье и Конор Макгрегор, фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Официальный аккаунт UFС в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен момент поражения ирландца Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Порье. Турнир UFC 257 состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Американский боец провел затяжную атаку, нанеся множество точных ударов в голову соперника. Рефери принял решение остановить поединок, когда Макгрегор оказался на канвасе.

Отмечается, что в 2014 году ирландец финишировал Дастина Порье на второй минуте первого раунда, и грозился выступить также в этом году. Однако Макгрегор впервые в карьере уступил нокаутом. На его счету 22 победы при пяти поражениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)