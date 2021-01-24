Опубликовано видео поражения Макгрегора нокаутом в поединке с Порье
24 января 2021, 12:40[ «Аргументы Недели» ]
Официальный аккаунт UFС в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлен момент поражения ирландца Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Порье. Турнир UFC 257 состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Американский боец провел затяжную атаку, нанеся множество точных ударов в голову соперника. Рефери принял решение остановить поединок, когда Макгрегор оказался на канвасе.
Отмечается, что в 2014 году ирландец финишировал Дастина Порье на второй минуте первого раунда, и грозился выступить также в этом году. Однако Макгрегор впервые в карьере уступил нокаутом. На его счету 22 победы при пяти поражениях.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.