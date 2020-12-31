Исполком ФХТР утвердил тренеров национальных сборных по хоккею на траве

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31 декабря 2020, 00:19 [ «Аргументы Недели», Петр ЧЕРНЕНКО ]

Фото: официального сайта ХК «Тана»

На пост главного тренера мужской сборной России вернулся Владимир Конкин.

Для тех, кто не следит за хоккеем на траве, напомню. Владимир Конкин – президент и главный тренер ХК «Тана» из поселка Кулешовка Азовского района Ростовской области.

Чуть больше двадцати лет назад бывший игрок сборной СССР буквально в чистом поле построил стадион. Не без помощи районных властей, разумеется. Собрал детей, создал сначала секцию хоккея на траве, потом школу. А потом и профессиональный клуб.

Но главное, под руководством Владимира Конкина сборная страны вела настоящую борьбу за путевку в Токио. На Олимпиаду наши хоккеисты в итоге так и не попали. Однако впервые за 30 лет Россия сумела навязать ведущим сборным мира сопротивление, какого раньше не было. Такое, что судьба путевки на Игры решалась буквально в последнем матче: нашей сборной с Индией. А ведь перед началом отборочного цикла всем представлялось, что Россия настолько отстала в развитие этого вида спорта, что попасть в число 12 лучших команд мира нашей стране не светит абсолютно.

Владимир Конкин: фото официального сайта ХК «Тана»

С приходом в федерацию новых топ-менеджеров, а их появление почти совпало с началом пандемии, Конкина попытались убрать. Не объясняя причин.

Однако новое руководство федерации решило по-другому.

Хотя решение это, судя по всему, простым не было.

По поводу назначения главного тренера сборной Тренерский совет федерации решения так и не принял. После чего Исполком ФХТР провёл поименное голосование. На него было выдвинуто две кандидатуры. В результате пост главного тренера мужской сборной команды, набрав 9 голосов, и занял Владимир Конкин. За второго кандидата - Араика Маргаряна, который выполнял обязанности главного тренера в 2020 году, после Конкина, - проголосовало 6 человек. Ещё 3 - воздержались.

… По главному тренеру женской сборной все было проще. По предложению Тренерского совета (3 - за Олега Потапова, 2 - за Светлану Иванову и 1 воздержался) Исполкомом ФХТР было принято решение об утверждении главным тренером женской сборной команды России по хоккею на траве Олега Потапова. За него отдали голоса 12 человек, 2 выступили «против» и 4 воздержались.

…А возвращаясь к назначению Конкина, новый-старый тренер уверен, что предстоящего трехлетнего цикла ему вполне хватит, чтобы повезти сборную на Олимпиаду в Париж.