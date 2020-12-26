Фигуристы Тарасова и Морозов cтали победителями чемпионата России в соревновании спортивных пар

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26 декабря 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com/tarasova.morozov

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

Тарасова и Владимир Морозов за короткую и произвольную программы в итоге получили 228,23 балла.

Серебро завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с баллами - 224,99. На третьем месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Их результат - 207,03 балла.

Призеры турниров международного уровня Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России.

Воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова в субботу, 26 декабря, фантастически откатала произвольную программу и стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию