Фигуристы Тарасова и Морозов cтали победителями чемпионата России в соревновании спортивных пар
26 декабря 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.
Тарасова и Владимир Морозов за короткую и произвольную программы в итоге получили 228,23 балла. Серебро завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с баллами - 224,99. На третьем месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Их результат - 207,03 балла.
Призеры турниров международного уровня Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России.
Воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова в субботу, 26 декабря, фантастически откатала произвольную программу и стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
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