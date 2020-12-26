Этери Тутберидзе о победе Анны Щербаковой на чемпинате России: «Это преодоление»

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26 декабря 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Щербакова, фото: vk.com/shcherbakova_anna

Воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова в субботу, 26 декабря, фантастически откатала произвольную программу и стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию.

Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России. Оказывается, фигуристка еще накануне чувствовала себя не очень хорошо, у нее были проблемы с дыханием. Этери Георгиевна с тренерами девушки из своей группы сомневалась, думала отменить выступление своей подопечной с произвольной программой. Они советовались с родителями Щербаковой. Анна для себя решила соревноваться. И показала удивительно красивое катание, без единой помарки при исполнении сложнейших элементов.

Алексей Ягудин, комментирующий турнир, и комментатор Александр Гришин заметили, что Аня каталась блестяще.

Обычно сдержанная Этери Тутберидзе не сдержалась. На ее глазах появились слезы. Результат Щербаковой за короткую и произвольную программы - 264,1, балла.

Шикарно выступили Камила Валеева из группы Тутберидзе и воспитанница Евгения Плющенко Александра Трусова. У Валеевой в итоге - серебро. Трусова - на третьем месте.