Определены соперники кубанского

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18 декабря 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Баскетбольной команде "Локомотив-Кубань" стали известны предстоящие соперники в следующем этапе Еврокубка.



Клуб оказался в группе F, где рядом с ним расположились сербский “Партизан”, итальянский “Тренто” и французский “Метрополитан 92”.



С сербами "Паровозы" встречались шесть раз и пять из них одержали победу. С итальянцами "Локо" играл всего два раза, но в обоих встречах так же оказался сильнее. С французами наши спортсмены ещё ни разу не играли.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в последний раз "Локо" играл против "Монако" и одержал победу. Главный тренер кубанского клуба выразил уверенность в том, что спортсмены справятся с предстоящими трудностями в топ-16.