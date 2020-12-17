"Локомотив-Кубань" обыграл "Монако" на своём поле

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17 декабря 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Вечером 16 декабря в Краснодаре встретились баскетбольные клубы "Локомотив-Кубань" и "Монако". Игра проходила в рамках третьего тура регулярного чемпионата Кубка Европы. На кону стояло второе место в группе.



Окончилась встреча счётом 77:72 в пользу кубанского клуба и едва не была доведена до овертайма. Главный тренер "Локо" Евгений Пашутин назвал игру "физически очень жесткой".



Президент клуба Андрей Ведищев в свою очередь отметил, что взятое командой второе место — практически максимальный результат. При этом "Паровозы", по его мнению, смогут справиться с трудностями на стадии топ-16. Соперники команды определяться позже.