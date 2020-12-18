И.о. гендиректора РУСАДА Буханов оценил двухлетнее отстранение российских спортсменов от соревнований

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 декабря 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

олимпийские кольца, фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить спортсменам на протяжении двух лет выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

«Как представляется, не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны, но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении «чистых» российских спортсменов, а также принципа «коллективной ответственности», навязываемого WADA в отношении всего российского спорта», - цитирует его слова пресс-служба агентства.

Буханов отметил, что «чистые» атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых «нечистоплотных спортсменов», допустивших нарушения антидопинговых правил. Он назвал «победой здравого смысла» тот факт, что WADA не смогло убедить CAS наказать невиновных спортсменов из РФ, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации.

«РУСАДА, будучи признанной несоответствующей Кодексу WADA, выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая WADA», - сказано в сообщении.