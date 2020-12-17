ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Леонид Слуцкий считает введение санкций против российских спортсменов политическим решением

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий считает введение санкций против российских спортсменов политическим решением
Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены лишаются на два года возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

«Решение CAS несправедливо и закрепляет тенденцию на политизацию олимпийского движения, к большому сожалению. Искренне убежден, что большой спорт должен оставаться вне политики. Спортсмены и болельщики не должны становиться заложниками грязных русофобских игр», - заявил Слуцкий.

По словам депутата, в России действуют жесткие законодательные нормы против применения допинга, которые являются залогом контроля в этой сфере.

«И мы всегда были готовы к диалогу. Однако принято радикальное и жесткое решение, которое накажет не отдельных недобросовестных участников процесса, а целую армию спортивных фанатов и всех российских спортсменов. Еще раз повторю: это несправедливый и ангажированный вердикт», - заключил российский парламентарий.

НХ

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью