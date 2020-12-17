Леонид Слуцкий считает введение санкций против российских спортсменов политическим решением

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17 декабря 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены лишаются на два года возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

«Решение CAS несправедливо и закрепляет тенденцию на политизацию олимпийского движения, к большому сожалению. Искренне убежден, что большой спорт должен оставаться вне политики. Спортсмены и болельщики не должны становиться заложниками грязных русофобских игр», - заявил Слуцкий.

По словам депутата, в России действуют жесткие законодательные нормы против применения допинга, которые являются залогом контроля в этой сфере.

«И мы всегда были готовы к диалогу. Однако принято радикальное и жесткое решение, которое накажет не отдельных недобросовестных участников процесса, а целую армию спортивных фанатов и всех российских спортсменов. Еще раз повторю: это несправедливый и ангажированный вердикт», - заключил российский парламентарий.