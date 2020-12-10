"Локомотив-Кубань" обыграл "Андорру"

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10 декабря 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

vk.com/lokobasket

Вчера вечером, 9 декабря, в Испании в рамках группового этапа Кубка Европы по баскетболу прошла игра между кубанским "Локо" и местной "Андоррой".



Состязание закончилось победой российского клуба со счётом 106:100. Самый результативный игрок "Паровозов" — Кевин Херви, он набрал 23 очка сделал 13 подборов и оформил дабл-дабл.



Комментируя победу клуба, главный тренер "Локо" Евгений Пашутин рассказал, что из-за отсутствия основного центрового Алана Уильямса (он перенёс операцию) пришлось перестраивать игру всей команды.



“Так что было непросто, но мы работаем, оттачиваем детали и привыкаем к такой модели игры”, — отметил Пашутин.



Следующую игру кубанские баскетболисты проведут 13 декабря против “Зенита” в рамках Единой Лиги ВТБ.