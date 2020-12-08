«Зенит» достойно уступил «Боруссии» (Дортмунд) - 1:2

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8 декабря 2020, 23:13 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 8 декабря на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 6-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» в группе F. Арбитр поединка - Иштван Ковач (Румыния)

«Боруссия» уже гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы в этом матче команда обеспечит себе 1-е место в группе F. Также дортмундцы сохранят лидерство при ничьей, если «Лацио» не обыграет «Брюгге». Даже при поражении «Боруссия» может выиграть в группе, если итальянцы уступят бельгийцам.

Зенитовцы не одержали ни одной победы в 5 матчах группового этапа ЛЧ (1 ничья, 4 поражения). В прошлом туре «Зенит» уступил «Брюгге» со счетом 0:3 и лишился шансов побороться за евровесну. Дома питерцы не проиграли в 7 из 10 последних встреч в Лиге чемпионов (6 побед, 1 ничья). При этом Зенит» уступил в 6 из 7 матчей против немецких команд в ЛЧ.

Дортмундцы не проиграли в 4 из 5 матчей группового этапа ЛЧ (3 победы, 1 ничья). В прошлом туре «Боруссия» разделила очки с «Лацио» (1:1). В гостях в Лиге чемпионов дортмундцы выступают неудачно: команда проиграла в 4 из 5 предыдущих встреч. При этом с «Зенитом» в ЛЧ «Боруссия» встречалась 3 раза и в 2 матчах одержала победу. Отметим, что из-за травмы предстоящий поединок пропустит нападающий Эрлинг Холанд, который является одним из лучших бомбардиров группового этапа ЛЧ.

Игра началась с прессинга зенитовцев, гости пытаются играть на контратаках. Футболисты "Зенита" больше владеют мячом на первой минуте, стараются игроки хозяев что-то придумать на половине поля соперника. В контратаку убежали игроки "Боруссии", Брандт делал передачу на Азара, но перехватил игрок "Зенита" мяч. Малыми силами пошли вперёд гости. Пока не самый высокий темп у нас.

На 17 мин. Себастьян Дриусси открывает счет - 1:0: забить дортмундской Боруссии это уже приятно. Хорошая комбинация. Сутормин рванул по правому флангу, сыграл в стенку с Малкомом, под ответный пас ворвался уже в штрафную и прострелил в центр на Дриусси. Аргентинец в касание пробил, и мяч рикошетом от ноги Хуммельса влетел в угол ворот Хитца. Неплохой отрезок выдал "Зенит" и забил красивый гол в одно касание, если его так можно назвать. И Малком, и Сутормин, и Дриусси играли без лишних заминок. Середина первого тайма у нас идёт. "Зенит" после забитого мяча немного успокоился, и сейчас уже гости больше времени проводят на чужой половине поля. На 33 мин. Сердар Азмун забил гол, но арбитр натянуто установил, что игрок был в офсайде. И вновь ошибаются игроки "Боруссии" на половине поля соперника. Но в свою очередь ошибки не позволяют и "Зениту" выйти в нападение. Последние минуты первого тайма, "Боруссия" продолжает комбинировать на половине поля соперника, но многовато ошибок у гостей. Штанга. Какой момент. Ройсу помешали пробить слева с линии штрафной площади, по красивой дуге мяч летел в дальний угол, но угодил в стойку. Закончен первый тайм, ничего не добавил румынский рефери к основному времени. Пока "Зенит" впереди, уходим отдыхать.

Во 2-ом тайме очень опасно получилось после разыгранного "Зенитом" углового. Вторым темпом накатилась атака хозяев, Кузяев сильно пробил из центра штрафной площади, Хитц в прыжке отбил. А затем уже голкипер гостей опередил Азмуна во вратарской. Идут взаимные позиционные атаки, причем у зенитовцев были голевые эпизоды.

На 68 мин. Лукаш Пищек забивает ответный гол - 1:1: после первой подачи игроки "Зенита" отбились, но Ройс подхватил мяч слева в штрафной, прострелил к линии вратарской на Хуммельса, который протолкнул его во вратарскую, и набегавший Пищек вколотил в створ.

На 78 мин. Аксель Витсель из-за штрафной увеличивает счет - 1:2: никто не стал мешать экс-игроку "Зенита" Витселю пробить с подступов к штрафной площади, и мяч нырнул в самый уголок ворот Кержакова, который также не очень внятную позицию занял. Повтор показал, что Барриос не стал мешать Витселю наносить этот удар. Всё хуже и хуже играет колумбиец в этом сезоне, надо признать. Очень странно, что Семак поменял Малкома, который хоть какое-то движение создавал в атаке "Зенита". Видимо, желания бороться нет?

Неплохая атака "Зенита", последовала скидка на Азмуна, но иранец до мяча не дотянулся. Защитник успел выбить мяч на угловой. Матч окончен, хозяева потерпели поражение, но «Зенит» показал достойную игру с одним из лидеров европейского футбола, жаль, поздно.