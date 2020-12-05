«Зенит» разгромил «Урал» - 5:1

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5 декабря 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 5 декабря на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Арбитр матча - Игорь Панин (Дмитров).

Зенитовцы не проиграли в 4 последних матчах в РПЛ (2 победы, 2 ничьи). В прошлом туре «Зенит» разделил очки с «Арсеналом» (0:0). После этого питерцы встречались в ЛЧ с «Брюгге» и уступили со счетом 0:3. На своем поле в РПЛ «Зенит» победил в 10 из 11 последних матчей. Кроме того, команда взяла верх в 5 из 6 предыдущих личных встреч в чемпионате. Отметим, что в предстоящем поединке из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Вильмар Барриос.

«Урал» не проиграл в 5 последних матчах в РПЛ (2 победы, 3 ничьи). В прошлом туре «Урал» одолел «Сочи» со счетом 1:0. В гостях в текущем чемпионате команда набрала всего 32% своих очков и забила 25% мячей. На выезде «Урал» не выиграл в 11 из 12 последних матчей в Премьер-лиге (5 ничьих, 6 поражений). Отметим, что «Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит» за всю историю чемпионата России. Из-за дисквалификации предстоящий матч пропустит защитник Игорь Калинин.

Игра началась с позиционных атак «Зенита», хозяева делают много передач в основном поперек поля. Нужно отметить, что в составе "Зенита" отсутствует Деян Ловрен, а в ворота вернулся Андрей Лунев. Сейчас "Зенит" уверенно забрал мяч и пока спокойно владеет мячом, пытаясь найти подходы к воротам Ильи Помазуна. И вот первый момент создает "Зенит". Подачу с левого фланга выполнил Дриусси, и Дзюба отправил головой мяч в руки вратарю. Момент у "Зенита"! Рыков упустил заброс на Дзюбу и нападающий, протащив мяч, практически с острого угла пробил в голкипера. "Зенит" активно начинает. Мяч очень часто оказывается в штрафной "Урала".

На 17 мин. Сердар Азмун открывает счет - 1:0: подачу с правого фланга головой замкнул Сердар Азмун, пробив в правый угол. Помазун не достал.

На 22 мин. Сердар Азмун делает дубль - 2:0: получил Азмун мяч в близи ворот Помазуна и сильно пробил в дальний угол почти с линии вратарской. В сложной ситуации оказался "Урал". «Зенит» продолжает владеть мячом, ничего не позволяя сделать сопернику у своих ворот. Бикфалви попытался пробить головой с подачи товарища по команде, но мяч пошел далеко от ворот.

На 29 мин. за снос Азмуна в штрафной в ворота «Урала» арбитр назначает пенальти. Пробивал Артем Дзюба и счет становится - 3:0: пробил паненкой Артем точно по центру и под перекладину.

На 45 мин. Дуглас Сантос доводит счет до 4:0: потрясающая контратака "Зенита" после углового у своих ворот. Прекрасная комбинация в штрафной "Урала" закончилась расстрелом Помазуна практически в упор. Всё! Первый тайм завершён. Счёт на табло 4-0 в пользу хозяев поля.

Во 2-ом тайме характер игры мало изменился, несколько сбавили обороты зенитовцы с учетом счета, тем не менее и Азмун и Ерохин имели голевые моменты, но сыграли небрежно.

У зенитовцев двойная замена: Артём Дзюба уходит с поля, вместо него Кузяев и Ерохин сменил Дриусси, Ракицкий покидает поле, выходит Вендел. Какой момент! Азмун выгрыз мяч во вратарской и пробил, но мяч прокатился вдоль линии ворот. Арбитр назначает пенальти за снос Малкома в штрафной. Пробивает пенальти Сердар Азмун и оформляет хет-трик - 5:0: развел нападающий мяч и вратаря по разным углам.

На 83 мин. «Урал» забивает гол престижа - 5:1: навес Бикфалви замкнул головой Шаболин, размочили немного счёт. Матч окончен, «Зенит» побеждает 5:1, набирает 35 очков и вместе с «Спартаком» возглавляет турнирную таблицу.