СМИ: Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Марадоны обвинения
29 ноября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]
Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне.
Расследование против врача началось на основании показаний дочерей легендарного футболиста, которые поставили под сомнения действия Луке.
Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме доктора, полицейские изъяли историю болезни Марадоны. Адвокат легендарного футболиста Матиас Морла ранее объявил о намерении добиваться расследования обстоятельств смерти Марадоны из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.
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