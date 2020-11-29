СМИ: Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Марадоны обвинения

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29 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Диего Марадона, фото: FrankHoermann/SVEN SIMON, globallookpress.com

Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне.

Расследование против врача началось на основании показаний дочерей легендарного футболиста, которые поставили под сомнения действия Луке.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме доктора, полицейские изъяли историю болезни Марадоны.

Адвокат легендарного футболиста Матиас Морла ранее объявил о намерении добиваться расследования обстоятельств смерти Марадоны из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.

Марадона скончался в доме в небольшом городе Тигре, неподалеку от Буэнос-Айреса. Медики боролись за его жизнь...

Причиной смерти Марадоны названа острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.