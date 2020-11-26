Названа причина смерти Марадоны

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26 ноября 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Диего Марадона, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался от острой сердечной недостаточности.

Причина смерти Марадоны уточнена после вскрытия его тела.

В отчете о вскрытии указано, что "Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности", - передал информацию телеканал TN со ссылкой на данные вскрытия. В отчете также написано, что у Марадоны возник "острый отек легких".

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Появилась информация о последних минутах жизни Марадоны и его последних словах

Российские поклонники футбола вспоминают, как Марадона приезжал в Россию на чемпионат мира.

Марадона в детстве мечтал только о футболе. У него было два заветных желания: попасть на чемпионат мира и стать чемпионом.

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