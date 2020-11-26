Появилась информация о последних минутах жизни Марадоны и его последних словах

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26 ноября 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Диего Марадона, фото: FrankHoermann/SVEN SIMON, globallookpress.com

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона скончался в доме в небольшом городе Тигре, неподалеку от Буэнос-Айреса. Медики боролись за его жизнь, но он скончался.

В среду, 25 ноября, с Марадоной в доме, где он проходил восстановление после операции, находились племянник футболиста, психолог, психиатр и медбрат. Утром Марадона во время завтрака почувствовал себя плохо. Он стал необычайно бледен.

В 10.30 его осмотрел врач. Футболист захотел полежать. Медики вызвали скорую. На вызов приехали шесть машин. Когда врачи вошли в комнату Марадоны, он уже не дышал. Врачи интубировали его, пытались реанимировать, но спасти футболиста им не удалось. "Мне нехорошо" - произнес Диего Марадоны за несколько мгновений до смерти.

Уже проведено вскрытие тела легендарного футболиста, - передал телеканал TN. У Марадоны возник "острый отек легких", причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур.