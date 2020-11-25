Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет

25 ноября 2020, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Clarin
Всемирно известный аргентинский футболист Диего Мараона скончался в возрасте 60 лет. Согласно последней информации, предоставленной журналистами, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.
11 ноября Марадона выписался из больницы после перенесенной операции из-за субдуральной гематомы. Отмечалось, что затем футболиста доставили в клинику, чтобы провести лечение от алкогольной зависимости.
Последний раз спортсмен появлялся на публике 30 октября во время матча 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато". Игра, завершившаяся со счетом 3:0, посвящалась 60-летию Диего Марадоны. Футболист не стал следить за матчем, сославшись на плохое самочувствие.
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