Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет

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25 ноября 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Clarin

Диего Марадона, Atsushi Tokumaru/AFLO

Всемирно известный аргентинский футболист Диего Мараона скончался в возрасте 60 лет. Согласно последней информации, предоставленной журналистами, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

11 ноября Марадона выписался из больницы после перенесенной операции из-за субдуральной гематомы. Отмечалось, что затем футболиста доставили в клинику, чтобы провести лечение от алкогольной зависимости.

Последний раз спортсмен появлялся на публике 30 октября во время матча 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато". Игра, завершившаяся со счетом 3:0, посвящалась 60-летию Диего Марадоны. Футболист не стал следить за матчем, сославшись на плохое самочувствие.