Диего Марадона был госпитализирован в Аргентине, ему трудно говорить и передвигаться

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3 ноября 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Диего Марадона, Gustavo Ortiz/dpa

Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, который в настоящий момент возглавляет футбольный клуб "Химнасия и Эсгрима", доставили в один из госпиталей аргентинского города Ла-Плата.

Известно, что 60-летний спортсмен должен пройти ряд обследований. Уточняется, что госпитализация Диего Марадоны не связана с COVID-19 – ему провели тесты, которые оказались отрицательными. Изначально у футболиста было подозрение на инсульт, однако диагноз не подтвердился.

Уточняется, что врачей беспокоит психическое состояние Марадоны, а также то, что он с трудом передвигается и почти не может говорить.