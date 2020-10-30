Марадона верит в Путина и российскую вакцину

Легендарный футболист Диего Марадона сегодня справляет юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Из-за пандемии коронавируса он находится на самоизоляции в своем доме в Брандесене.
Марадона дал небольшое интервью аргентинскому изданию Clarin, в котором выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в скором времени. "Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это уже больше невозможно выносить", – отметил юбиляр. Он добавил, что в Аргентине многие остались без работы из-за пандемии.
У Марадоны от коронавируса умер брат супруги, а его родная сестра очень тяжело перенесла заболевание.
С властями Аргентины уже идут переговоры о поставках российской вакцины.
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