Марадона в изоляции. Как спортсмены из Южной Америки переживают карантин

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27 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Татьяна Спиридонова ]

последствия каронавируса

Коронавирус захлестнувший почти всю планету, добралась зараза и до Латинской Америки. Пандемия уже успела посеять панику среди местных жителей и добраться до южноамериканского спорта.



В Аргентине число заболевших коронавирусом превысило 500 человек и цифры продолжают расти. Основную группу риска, наиболее подверженную заражению COVID-19, составляют люди старше 60 лет. В их число попадают Диего Марадона и Марио Кемпес, нападающие сборной Аргентины на чемпионате мира 1982. Марио Кемпес, известный как «Матадор», крайне обеспокоен ситуацией в мире, он обвинил аргентинское население в том, что они не соблюдают карантин и призвал серьёзнее отнестись к происходящему. Аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» решил изолировать главного тренера команды Диего Марадону от игроков. Один из лучших футболистов мира сейчас находится в изоляции на клубной базе и общается с подчиненными только по телефону.



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожертвовал 1 млн. евро на борьбу с коронавирусом. Средства будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине Месси, в Росарио.

Национальное спортивное учреждение высокой эффективности, которое подчинено Министерству туризма и спорта и Аргентинскому олимпийскому комитету, объявило, что местным спортсменам будет предоставлена финансовая помощь в борьбе с пандемией и для обязательного карантина. Спортсмены получат бонус в размере 10 000 песо ($ 156) в апреле и мае. Помимо этого Аргентинская футбольная ассоциация, возглавляемая ее президентом Клаудио Тапиа, оборудовала один из спортивных залов на 120 больничных мест, готовых к использованию в ближайшие месяцы.



Бразилия - самая пострадавшая от коронавируса страна Южной Америки, количество зараженных достигло трех тысяч. Среди зараженных оказался теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, ставший победителем февральского турнира АТР в Сантьяго. В Твиттере спортсмен призвал всех следовать рекомендациям и оставаться дома. Легендарный бразильский футболист Зико, попадающий в зону риска, решил подстраховаться и пройти тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.



Знаменитый стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро будет передан врачам, борющимся с пандемией. Арена будет использована в качестве полевой больницы для лечения зараженных пациентов. Если ситуация усугубится, еще несколько бразильских стадионов будут переоборудованы под госпиталь.



В Мексике коронавирусная инфекция COVID-19 коснулась более 400 человек. Мариана Арсео стала первым мексиканским атлетом, получившим положительный результат на коронавирус. Несколько дней назад в социальных сетях чемпионка по современному пятиборью объявила, что полностью вылечилась и готова своей историей помочь многим больным.

Национальная комиссия по физической культуре и спорту заявила, что более 200 спортсменов, которые приехали из других стран, прошли проверку на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.



В Колумбии зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом. 12 марта у известного колумбийского велогонщика Фернандо Гавирии, который выступает за команду UAE Team Emirates, диагностировали коронавирус. На своей странице в Instagram 25-летний спортсмен написал, что последние тесты показали отрицательный результат, и он уже выписался из больницы.

Колумбийский футболист Йерри Мина решил во время карантина провести время с пользой. В социальных сетях он записывает уроки испанского языка для футболистов из других стран.



В Перу выявлено 234 случая заражения вирусом. Совет министров ввел обязательный карантин по всей стране из-за распространения коронавируса. Но главного тренера «Ньюкасл Бенфилд» Нолберто Солано обязательный карантин не остановил. Вместе со своим помощником Рикардо Гарека он отправился на вечеринку в районе Ла Молина, за что и был арестован местной полицией



Коронавирус не обошел стороной и главный клубный турнир Латинской Америки. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приостановила проведение всех матчей под своей эгидой до 5 мая, в том числе Южноамериканский кубок. КОНМЕБОЛ на официальном сайте сообщила, что клубы, играющие на групповом этапе, могут запросить аванс в размере до 60% от платы за участие. Это облегчит финансовое положение клубов на фоне пандемии и позволит им выполнить финансовые обязательства перед персоналом и игроками.

