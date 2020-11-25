Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны
25 ноября 2020, 20:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Аргентины объявили в трехдневный траур в связи с кончиной бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны. Ранее сегодня стало известно, что спортсмен умер в возрасте 60 лет.
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявит национальный траур, который будет длиться три дня и начнется сегодня, уточнили в пресс-службе администрации лидера страны.
Согласно последней информации, у Диего Марадоны случился инфаркт, смерть наступила из-за остановки сердца. В начале текущего месяца спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 12 ноября бывший футболист был выписан из клиники.
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