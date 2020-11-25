Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

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25 ноября 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Диего Марадона, FrankHoermann/SVEN SIMON

Власти Аргентины объявили в трехдневный траур в связи с кончиной бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны. Ранее сегодня стало известно, что спортсмен умер в возрасте 60 лет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявит национальный траур, который будет длиться три дня и начнется сегодня, уточнили в пресс-службе администрации лидера страны.

Согласно последней информации, у Диего Марадоны случился инфаркт, смерть наступила из-за остановки сердца. В начале текущего месяца спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 12 ноября бывший футболист был выписан из клиники.