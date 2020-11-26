Александр Мостовой вспомнил матч против Марадоны

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26 ноября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мостовой, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Александр Мостовой, один из российских футболистов, кто выходил против футбольного бога Диего Марадоны. «Спартак», за который выступал Мостовой, обыграл команду «Наполи» в которой играл Диего Марадона, в 1/8 финала Кубка чемпионов 30 лет назад, сообщает kp.ru.

Матч состоялся 7 ноября 1990 года в Лужниках. Мостовой вспоминает этот день все эти годы. По воспоминанию Мостового, после жеребьевки все обсуждали, что «Спартак» попал на «Наполи».

Первая игра была в Италии, сыграли 0:0. Потом ждали «Наполи» в Москве. В «Спартаке» узнали что Марадона не хотел приезжать. Но он прилетел в день игры на личном самолёте. Тогда Мостовой и не предполагал, «что бывают личные самолёты».

Трибуны в Лужниках были полны. Марадона в начале игры не вышел. Игроки «Спартака» только и думали: «Хоть бы он не вышел». Мостовой поделился, что когда во втором тайме Марадона забегал на бровке, в Лужниках был такой гул, долетел бы до Неаполя. Когда аргентинец вышел - всё перевернулось.

Мостовой считает, что Марадона неплохо их повозил. Матч завершился серией пенальти. Решающий гол забил Мостовой.

Узнав о смерти Марадоны, Александр не сразу поверил, что бога футбола не стало.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 50 лет.