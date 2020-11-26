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Александр Мостовой вспомнил матч против Марадоны

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мостовой вспомнил матч против Марадоны
Александр Мостовой, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Александр Мостовой, один из российских футболистов, кто выходил против футбольного бога Диего Марадоны. «Спартак», за который выступал Мостовой, обыграл команду «Наполи» в которой играл Диего Марадона, в 1/8 финала Кубка чемпионов 30 лет назад, сообщает kp.ru.

Матч состоялся 7 ноября 1990 года в Лужниках. Мостовой вспоминает этот день все эти годы.  По воспоминанию Мостового, после жеребьевки все обсуждали, что «Спартак» попал на «Наполи».

Первая игра была в Италии, сыграли 0:0. Потом ждали «Наполи» в Москве. В «Спартаке» узнали что Марадона не хотел приезжать. Но он прилетел в день игры на личном самолёте. Тогда Мостовой и не предполагал, «что бывают личные самолёты».

Трибуны в Лужниках были полны. Марадона в начале игры не вышел. Игроки «Спартака» только и думали: «Хоть бы он не вышел». Мостовой поделился, что когда во втором тайме Марадона забегал на бровке, в Лужниках был такой гул, долетел бы до Неаполя. Когда аргентинец вышел - всё перевернулось.

Мостовой считает, что Марадона неплохо их повозил. Матч завершился серией пенальти. Решающий гол забил Мостовой.
Узнав о смерти Марадоны, Александр не сразу поверил, что бога футбола не стало.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 50 лет. 

ИЧ

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