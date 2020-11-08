Болельщики «Зенита» вывесили на трибуне баннер с критикой в адрес Дзюбы

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8 ноября 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Артем Дзюба, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В воскресенье, 8 ноября, прошел матч «Зенит»-«Краснодар». Несмотря на то, что замеченный в скандале с интимным видео нападающий Артём Дзюба забил во втором тайме гол, болельщики не были рады футболисту в начале игры.

Дзюбу, лишенного капитанской повязки из-за скандального видео, фанаты «Зенита» встретили с вывешенным на трибуне баннером: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Кроме того, болельщики освистали Дзюбу, когда он не сумел реализовать 11-метровый пенальти в ворота «Краснодара». Однако позже футболист вывел команду вперед.

Матч завершился счетом 3:1 в пользу «Зенита».

Ранее Михаил Боярский раскритиковал решение Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную РФ.