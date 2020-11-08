Боярский раскритиковал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную РФ: «Кто заменит Артема»

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8 ноября 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чемпионат

фото: Михаил Боярский, Anatoly Lomokhov /globallookpress.com

Российский музыкант, болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский прокомментировал заявление главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова о том, чтобы не вызывать Артема Дзюбу на ноябрьские матчи из-за инцидента с интимным видео.

«Мне Дзюба симпатичен, самый высокий в нашей команде, и все проблемы на "втором этаже" он решает. Сегодня мы поймём, насколько это ошибочный шаг после матча с "Краснодаром"», - высказал он.

Боярский отметил, что изменения в составе сборной ни к чему не приведут: «Кто заменит Артема? Думаю, кто-то может заменить Черчесова, так будет толковее».

Музыкант назвал Дзюбу «энерджайзером и мотором команды».

Ранее сообщалось, что Дзюбу лишили капитанской повязки на игру с «Краснодаром» после скандального видео.