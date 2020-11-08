Дзюбу лишили капитанской повязки на игру с «Краснодаром» после скандального видео
8 ноября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: sport24.ru
В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Отмечается, что на поле выйдет замеченный в скандале с интимным видео футболист Артем Дзюба, но без повязки капитана.
Капитанская повязка форварда перешла к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену. Также в состав команды на предстоящий матч вошли: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.