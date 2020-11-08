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Дзюбу лишили капитанской повязки на игру с «Краснодаром» после скандального видео

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport24.ru

Дзюбу лишили капитанской повязки на игру с «Краснодаром» после скандального видео
Артем Дзюба, фото: Kulebyakin Alexander /Global Look Press

В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Отмечается, что на поле выйдет замеченный в скандале с интимным видео футболист Артем Дзюба, но без повязки капитана.

Капитанская повязка форварда перешла к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену. Также в состав команды на предстоящий матч вошли: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов  заявил,  что не допустил Дзюбу на ноябрьские матчи из-за скандального видео.

Сам футболист пока ситуацию не комментировал.

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