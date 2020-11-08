Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram и отключил комментарии из-за видео

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8 ноября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: vk.com/a_dzyuba22

Артем Дзюба, известный футболист, закрыл свой аккаунт в социальной сети Instagram после того, как в сеть попало видео. Также нападающий "Зенита" и российской футбольной сборной отключил комментарии.

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Артем Дзюба оказался в центре скандала из-за интимного видео. Ряд СМИ написали, что Telegram и соцсети выложили видеоролик, на котором якобы форвард зенитовцев лежит на кровать и занимается мастурбацией под голос телеведущей Марии Орзул, снимая процесс на камеру телефона. Кто распространил видео и когда оно было сделано, неизвестно. Нет и подтверждения, что на видео именно Дзюба, и ролик не является монтажом, - пишет "Спорт-Экспресс".

Дзюбе пришлось закрыть Instagram после того, как посыпались злобные комментарии. Закрыт профиль футболиста и в соцсети Вконтакте. "Пожалуйста, войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы написать Артёму сообщение", - написано в его профиле.