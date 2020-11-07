Российские самбисты завоевали семь медалей в первый день чемпионата мира

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7 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медаль. Фото: pixabay.com

Российские самбисты стали обладателями шести золотых медалей в первый день чемпионата мира в Сербии.

Известно, что соревнования проходят в городе Нови-Сад.Чемпионами мира стали Елена Бондарева (весовая категория - до 48 кг), Гульфия Мухтарова (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также бронзовую медаль завоевала Татьяна Зенченко (до 72 кг).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 8 ноября.

Ранее сообщалось: впервые африканский боец стал чемпионом мира по боевому самбо.