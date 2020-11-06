Впервые африканский боец стал чемпионом мира по боевому самбо
6 ноября 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
6 ноября. Нови Сад. Сербия. Камерунский самбист Нжи Моулум Сейду стал чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории до 100 кг. На пути к финалу он одолел соперников из России и Сербии, а в поединке за золото сошёлся на ковре с украинцем Анатолием Волошиновым.
Поединок закончился со счётом 7-0 В пользу камерунского спортсмена, который держал инициативу весь бой и отправил соперника в нокдаун.
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