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Впервые африканский боец стал чемпионом мира по боевому самбо

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые африканский боец стал чемпионом мира по боевому самбо
Фото: cоцсети

6 ноября. Нови Сад. Сербия.
Камерунский самбист Нжи Моулум Сейду стал чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории до 100 кг. На пути к финалу он одолел соперников из России и Сербии, а в поединке за золото сошёлся на ковре с украинцем Анатолием Волошиновым.

Поединок закончился со счётом 7-0 В пользу камерунского спортсмена, который держал инициативу весь бой и отправил соперника в нокдаун.

АОл

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