«Тамбов» уступил «Динамо» 1:2

Аргументы Недели → Спорт 13+

1 ноября 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье 1 ноября на стадионе Мордовия Арена (Саранск) состоялась встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Динамо». Арбитр матча Сергей Карасев (Москва).

Благодаря встречам с обитателями нижней части таблицы РПЛ «Тамбов» подходит к 13-му туру с серией из 3 матчей без поражений (1 победа, 2 ничьи). На своем поле у команды Сергея Первушина не складывается какая-либо серия. В последних 6 домашних матчах в РПЛ она дважды брала верх, 1 раз сыграла вничью и трижды проиграла, причем в этом отрезке не было двух одинаковых результатов подряд.

Свежая история выступлений москвичей такая же пестрая. За последние 6 встреч в чемпионате они добыли 3 победы и трижды уступили, причем результаты чередовались. К этому моменту «Динамо» не выигрывает на выездах 4 матча в Премьер-лиге кряду, 3 из которых проиграло.

Игра началась с атаки динамовцев, Ордец из глубины поля выполнил длинный заброс к штрафной площади "Тамбова" на Комличенко, но Николай в борьбе с Арояном не смог зацепиться за мяч. Опасный штрафной пробивают динамовцы, Фомин бьет и мяч уходит на угловой, который ничего не принес гостям. Динамовцы с первых мин. перехватили инициативу и на 8 мин Даниил Лисовой открывает счет -0:1:Рыжиков из своей штрафной площади выбил мяч в центр поля, Фомин выиграл борьбу за верховой мяч у Тетрашвили, но первым на подборе был Ароян, при этом Вараздат слишком далеко отпустил от себя мяч, со второй попытки Фомин окончательно перехватил мяч, затем Даниил прошёл вперёд по центру и выполнил передачу в центр штрафной площади на Лесового, который точно пробил в левый угол ворот. Очень быстрый гол удалось забить игрокам "Динамо", но расслабляться команде Сандро Шварца нельзя, нужно московскому клубу стараться забивать ещё. Очень слабо "Тамбов" начинает этот матч, посмотрим, как будет действовать дальше команда Сергея Первушина, но ей нужно срочно что-то менять. "Тамбов" по-прежнему не понимает, как ему действовать в атаке, Шунин уже даже выходит за пределы штрафной площади, а его никто не пытается прессинговать. Скопинцев убежал на левый угол штрафной площади, а затем Дмитрий выполнил передачу к линии вратарской, казалось, что Таказов разрядил обстановку у своей штрафной, но Тетрашвили встал в ожидании мяча и его в итоге опередил Фомин, который отдал пас к линии штрафной, Шиманьски пробил в правый угол ворот, мяч задел Каплиенко и полетел под самую штангу, но Рыжиков в прыжке перевёл его на угловой. Звучит свисток на перерыв.

Во 2-ом тайме по игре команда Сандро Шварца смотрится намного лучше, но во втором тайме "Динамо" нужно забить второй гол, чтобы уже в полной мере рассчитывать на три очка, а то ведь и "Тамбов" может найти свой момент после какого-нибудь стандарта. Сможет ли "Тамбов" сейчас как-то перестроить свою игру, либо команда Сергея Первушина и дальше будет играть от обороны в ожидании шанса на контратаку или хорошего стандарта. Лесовой с левого фланга выполнил отличный перевод к правому углу штрафной площади, Терехов на линии штрафной остановил мяч, а затем Антон пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Удаление в составе "Тамбова". Вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шиманьски получил Антон Килин. Гурам Тетрашвили был очень недоволен тем, что Шиманьски громко кричал после фола Павла Карасёва и подойдя к сопернику специально наступил на ногу Себастиану. После просмотра повтора Сергей Карасёв удалил игрока "Тамбова" за безрассудное поведение. Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Тилль разыграл угловой с партнёром по команде, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ордец нарушил правила против Каплиенко, Сергей Карасёв сразу же дал свисток и указал на "точку".

На 64 мин. Герман Онугха исполняет пенальти в ворота «Динамо» и сравнивает счет -1:1:Герман Онугха с "точки" пробил в левый угол ворот, Шунин угадал направление удара, но мяч полетел под самую штангу, Антон не смог спасти свою команду. "Тамбов" умудрился уже в формате девять на одиннадцать сравнять счёт в матче, посмотрим, как "Динамо" будет исправлять ситуацию, не победить в Саранске с таким преимуществом будет позором. Долго Сергей Карасёв консультировался с судьями из комнаты VAR, мяч попал в живот Шлякову после удара Тюкавина, но затем мяч попал в руку игроку "Тамбову". Сергей Карасёв в итоге сам пошёл пересматривать момент. Сергей Карасёв посмотрел повтор и принял решение назначить пенальти в ворота "Тамбова". Полузащитник "Тамбова" Евгений Шляков также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Комличенко с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Рыжиков гадал и прыгнул в правый угол. И счет стал 1:2

Игроки "Динамо" провели контратаку, Тюкавин удачно отыгрался с Лесовым, Даниил в итоге пробил по воротам с левого угла штрафной площади, Рыжиков спас свою команду, затем Сергей справился и с добиванием от Тюкавина, а завершился момент ударом головой Лесового в сетку с внешней стороны. Сергей Карасёв вновь получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился смотреть повтор в штрафной площади "Динамо". Сергей Карасёв после просмотра повтора указал на "точку". Комличенко в своей штрафной площади рукой схватил за руку Ойеволе. Форвард "Динамо" Николай Комличенко получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной площади. Герман Онугха с "точки" пробил в правый угол ворот вновь, Шунин угадал направление удара и на этот раз Антон спас свою команду, далее уже Ароян пытался сыграть на добивании, но Евгеньев и Шунин отбились и во второй фазе момента. Звучит финальный свисток. Эта феерическая схватка завершилась победой «Динамо» со счетом 1:2. Динамовцы набрали 23 очка.