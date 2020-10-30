Что известно о семье Хабиба Нурмагомедова

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30 октября 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "СтарХит"

Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов никогда не хвастался своими большими гонорарами и избегал лишнего внимания к своей личной жизни. Завершив карьеру бойца ММА, Хабиб планирует больше времени уделять матери и семье.

В июле в Москве от осложнений COVID -19 умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов. "Если у вас есть родители, будьте рядом с ними - и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени", - сказал Хабиб.

О супруге спортсмена известно мало, более того, ее сложно где-либо увидеть. Женщина никогда не сопровождала Нурмагомедова в поездках. А на редких совместных фото ее лицо всегда закрыто.

С женой Патимат Нурмагомедов знаком еще со школы. Их дома находились недалеко друг от друга в дагестанском селе Сильдо. Тренировки с отцом занимали все время бойца.

Позднее Хабибу пришлось уехать из родного села. Став чемпионом на ринге, он вернулся. В 2013 году Нурмагомедов женился на Патимат. В июне 2015-го на свет появилась дочь Нурмагомедовых, которую назвали Фатимой, два с половиной года спустя — сын Магомед. И вот 10 месяцев назад у них родился еще один сын.

После ухода из большого спорта Хабиб хочет отдохнуть: поехать в Англию, смотреть футбольные матчи «Ливерпуля», «Манчестера Юнайтед». В дальнейшем он планирует продолжить дело отца и стать тренером.