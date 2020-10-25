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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи

, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи
Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

В субботу, 24 октября, в рамках турнира UFC 254 состоялся бой между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Мероприятие прошло на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Нурмагомедов одержал победу во втором раунде после успешного удушающего приема. Боец защитил чемпионский титул UFC в третий раз. За свою карьеру в смешанных единоборствах 32-летний спортсмен выиграл 29 поединков.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По его словам, его мама не хотела бы, чтобы он «дрался без отца».

«Бог дал мне все. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге», - высказал он.

Пои этом Нурмагомедов  не исключает, что скоро может вернуться в качестве тренера  молодого поколения бойцов.

БА

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