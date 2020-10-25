Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи
25 октября 2020, 07:34[ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 24 октября, в рамках турнира UFC 254 состоялся бой между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Мероприятие прошло на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Нурмагомедов одержал победу во втором раунде после успешного удушающего приема. Боец защитил чемпионский титул UFC в третий раз. За свою карьеру в смешанных единоборствах 32-летний спортсмен выиграл 29 поединков.
После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. По его словам, его мама не хотела бы, чтобы он «дрался без отца».
«Бог дал мне все. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге», - высказал он.
Пои этом Нурмагомедов не исключает, что скоро может вернуться в качестве тренера молодого поколения бойцов.
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