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Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился COVID-19

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился COVID-19
Джанни Инфантино, ULMER via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом нового типа. Уточняется, что тест на COVID-19, который он сдал ранее, показал положительный результат.

Согласно последней информации пресс-службы ФИФА, у 50-летнего Джанни Инфантино зафиксированы легкие симптомы коронавирусной инфекции. Известно также, что президент Международной федерации футбола минимум 10 дней будет находиться на самоизоляции.

Напомним, Инфантино избрали президентом ФИФА в феврале 2016 года.

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