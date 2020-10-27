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Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом нового типа.

В департаменте информации и печати российского МИД уточнили, что ранее запланированные визиты и встречи главы внешнеполитического ведомства переносятся на более поздний срок. Подчеркивается также, что Сергей Лавров чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса нового типа у члена семьи.

ЕТ

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