Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
27 октября 2020, 18:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом нового типа.
В департаменте информации и печати российского МИД уточнили, что ранее запланированные визиты и встречи главы внешнеполитического ведомства переносятся на более поздний срок. Подчеркивается также, что Сергей Лавров чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса нового типа у члена семьи.
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