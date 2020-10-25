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Федун рассказал, как футболисты «Спартака» болели за Хабиба

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Федун рассказал, как футболисты «Спартака» болели за Хабиба
Хабиб Нурмагомедов, vk.com/khabib_nurmagomedov

Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, как футболисты после матча с командой «Краснодар» болели за Хабиба Нурмагомедова.  По словам Федуна, спартаковцы после своей игры отложили вылет из Краснодара домой в Москву и смотрели поединок Хабиба и Джастина Гэтжи по телевизору в раздевалке.

Федун поздравил Хабиба с защитой титула чемпиона UFC.  Владелец «Спартака» назвал спортсмена из Дагестана «легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру».

Хабиб Нурмагомедов после поединка объявил о завершении спортивной карьеры. Он объяснил, что обещал матери не выходить на бои один, без отца. Отец Хабиба был его тренером и скончался минувший летом после заболевания коронавирусом.
Федун сказал по этому поводу, что понимает и уважает решение Хабиба.

Также он заявил, что если боец изменит свое решение, то пусть следующий турнир будет на спартаковском стадионе в Москве. По словам Федуна, на стадионе «Открытие Арена» Хабиб получит поддержку 50 тысяч болельщиков, и поединок войдет в историю UFC, так как россиянин еще ни разу не участвовал в домашних поединках.

«Краснодар» уступил в домашнем матче  «Спартаку» - 1:3. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его решение завершить спортивную карьеру.

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