«Краснодар» уступил «Спартаку» - 1:3

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24 октября 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 24 октября на стадионе Краснодар состоялась встреча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Арбитр поединка - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» на этой неделе неплохо стартовал в ЛЧ, сыграв вничью с «Ренном» (1:1), и это несмотря на множество травм и отсутствие главного тренера Мурада Мусаева. Лазарет «Краснодара» переполнен, причем основными игроками, но южане все равно добиваются неплохих результатов. Команда не проиграла в 6 последних домашних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). Кроме того, «Краснодар» не уступил в 3 последних личных встречах в Премьер-лиге (2 победы, 1 ничья).

«Спартак» не участвует в еврокубках, а на неделе встречался с «Енисеем» в Кубке России. Не основным составом москвичи уступили команде из Красноярска со счетом - 0:1. В РПЛ «Спартак» остается одним из лидеров, имея одинаковое количество очков с «Зенитом» – по 24. В 11 матчах Премьер-лиги в этом сезоне команда потерпела всего 1 поражение (7 побед, 3 ничьи). В гостях «Спартак» не проиграл в 6 из 7 последних матчей в РПЛ (5 побед, 1 ничья). Отметим, что из-за травмы поединок с «Краснодаром» пропустит нападающий Александр Соболев.

Игра началась со взаимных позиционных атак, команды играют в высокий прессинг, много ошибок в передачах мяча и нарушений в единоборствах. Оба главных тренера уже у кромки поля. Куда более эмоциональным, традиционно, выглядит Доменико Тедеско. Мурад Мусаев пока что молча наблюдает за игрой. Высоко прессингует "Спартак" своих соперников, давая понять, что планирует играть первым номером в этом матче.

На 13 мин. Эсекель Понсе открывает счет - 0:1: левым флангом контратаку провели гости, Джордан Ларссон отдал пас в район 11-метровой отметки, где Понсе выиграл силовую борьбу у Чернова, после чего несильно, но точно пробил в цель мимо Сафонова. Притихли после пропущенного гола болельщики "Краснодара" на трибунах. Спартаковские же фаны ликуют в своём секторе, празднуя успех своих любимцев.

На 33 мин. Виктор Мозес увеличивает счет - 0:2: краснодарцы ринулись в быструю атаку после отбора мяча, но внезапно сами нарвались на ответный контрвыпад. Легко по левому флангу убежал от Сулейманова Айртон, прострелил в штрафную площадь соперника - мяч дошёл до дальнего края на Мозеса, транзитом через Понсе, Виктор убрал на замахе защитника, после чего с левой ноги пробил в цель. Серьёзную заявку "Спартак" делает на победу в этом матче. Очень сложно будет "Краснодару" переломить ход этого поединка. Перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме снова с первых секунд "Спартак" взял мяч под свой контроль. Краснодарцы пока что в высокий командный прессинг не бросаются. Беда в том, что "Краснодару" нужно ещё и помнить о предстоящем лигочемпионском матче с "Челси", который будет сыгран в среду. Спартаковцы после перерыва уже не пытаются агрессивно играть в атаке, больше концентрируясь на простом контроле мяча.

На 59 мин. Леон Сабуа забивает ответный гол - 1:2: сработала замена Мурада Мусаева. Сабуа разогнал атаку своей команды, запустил левым флангом в прорыв Рамиреса. Южноамериканец выполнил подачу на дальний край штрафной площади, откуда с лёту пытался забить Вильена, но вместо удара у него получился пас на Сабуа, который буквально с трёх метров внёс мяч в сетку ворот. После подачи углового мяч срикошетил на линию штрафной площади на Чернова, который мощно пробивал с левой ноги, но Максименко спас свою команду.

На 82 мин. Джордан Ларссон увеличивает счет - 1:3: справа-налево быструю атаку развили спартаковцы, Кокорин сыграл в штрафную площадку на Ларссона, который ловко пяткой подработал для себя мяч, после чего точно пробил с 15-ти метров в левый верхний угол. Снова Айртон мчался в контратаку по левому флангу, и его в нечистом подкате остановил Мартынович. Вторую жёлтую карточку получил капитан "Краснодара" и отправился отдыхать чуть раньше остальных. Матч окончен, «Спартак» победил, набрал 27 очков и вышел на 1 место.