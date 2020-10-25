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Песков оценил 29-ю победу Нурмагомедова и решение завершить карьеру

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чемпионат

Песков оценил 29-ю победу Нурмагомедова и решение завершить карьеру
Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его решение завершить спортивную карьеру.

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное - его выбор», - высказал он.

Отмечается, что Владимир Путин неоднократно поздравлял Нурмагомедова с победами. Так, после поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором президент сам звонил спортсмену, а после победы над американцем Дастином Порье пригласил на личную встречу.

Ранее Нурмагомедов заявил, что завершает профессиональную карьеру, поскольку его мама не хочет, чтобы он «дрался без отца».

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